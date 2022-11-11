Правоохоронці провели обшуки в голови бюджетного комітету ВР Арістова

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у п'ятницю провели обшуки в голови комітету Верховної Ради з питань бюджету та податкової політики Юрія Арістова.

"Сьогодні до квартири, яку я орендую, з обшуком завітали співробітники ДБР. Адреса цієї квартири внесена в декларацію. У ДБР підкреслили, що до мене особисто не мають ніяких претензій. Про причини обшуку та деталі справи краще зможуть розповісти мої адвокати з юридичної компанії "Міллер", - повідомив Арістов у фейсбуці.

Він додав, що те, що сталося, ускладнює його роботу як народного депутата, оскільки слідчі забрали телефон.