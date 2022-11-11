Події

11:14 11.11.2022

У Києві з 12:00 п'ятниці скасовуються аварійні й повертаються погодинні графіки відключення електроенергії - CEO YASNO

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У Києві з 12:00 п'ятниці скасовуються аварійні й повертаються погодинні графіки відключення електроенергії - CEO YASNO

Київ з 12:00 п'ятниці повертається до погодинних графіків обмеження електроенергії після запровадження аварійних унаслідок нічного обстрілу російськими військовими енергоінфраструктури, повідомив СЕО постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко.

"З 12:00 по місту входимо в графіки. Подякуйте магам-енергетикам, які на кожній ділянці роблять свою роботу", - написав він у своєму фейсбуці.

Як повідомлялося, вранці 11 листопада Коваленко попередив, що в Києві цього дня через нові російські атаки на енергооб'єкти знову застосовуватимуться значні екстрені відключення електроенергії, яких не було з понеділка.

Про загострення ситуації в енергосистемі нещодавно повідомило "Укренерго", підтвердивши запровадження аварійних графіків у Центральному регіоні.

Теги: #графіки #yasno

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