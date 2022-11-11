Із-під завалів будинку в Миколаєві дістали вже шістьох загиблих

У Миколаєві з-під завалів зруйнованої внаслідок ракетного удару п'ятиповерхівки рятувальники дістали вже шість тіл загиблих, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

"Із-під завалів будинку рятувальники дістали ще три тіла - чоловіка і двох жінок. Станом на 10:00 від удару по житловому будинку загинули шестеро людей", - написав Сєнкевич у телеграм-каналі у п'ятницю.

Як уточнив заступник глави Офісу президент Кирило Тимошенко, серед загиблих була сімейна пара. Їхня 16-річна дитина вижила, тому що спала в іншій кімнаті.

"Хлопчиком займається соціальна служба", - уточнив Тимошенко в телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що внаслідок нічного ракетного удару по житловому будинку в Миколаєві загинули п'ятеро людей, двоє поранені.