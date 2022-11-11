Кількість загиблих унаслідок нічного обстрілу Миколаєва зросла до п'яти людей - голова ОВА

Рятувальники під час розбору завалів зруйнованого російським обстрілом житлового будинку в Миколаєві знайшли тіла п'ятьох загиблих, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"На жаль, уже п'ятеро загиблих у п'ятиповерхівці", - написав Кім у телеграм-каналі вранці у п'ятницю.

У свою чергу міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомляв про трьох загиблих.

"Станом на 09:20 із-під завалів житлового будинку рятувальники дістали тіла трьох загиблих. Пошуково-рятувальна операція триває", - написав Сєнкевич у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, російські окупанти вночі завдали ракетного удару по п'ятиповерховому житловому будинку в Миколаєві. Раніше повідомлялося про двох загиблих і двох поранених.