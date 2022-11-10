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21:56 10.11.2022

У Києві у четвер відключали на 16% менше споживачів, на п'ятницю плануються лише стабграфіки

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У Києві у четвер відключали на 16% менше споживачів, на п'ятницю плануються лише стабграфіки

У Києві у четвер, 10 листопада, від електроенергії загалом відключали 746,4 тис. домогосподарств, що на 16,1% менше, ніж у середу, випливає з інформації CEO YASNO Сергія Коваленка.

"Сьогодні у столиці в рамках стабілізаційних відключень без світла було 746 393 домогосподарств. Система стабільна – жодних екстрених відключень не застосовувалося", – написав він у своєму фейсбуці у четвер увечері.

У середу, за його інформацією, як повідомлялося, було відключено майже 891 тис. споживачів, на день раніше 904 тисячі споживачів.

При цьому він зазначив, що за місяць з того часу, як російські терористи завдали першого масованого ракетного удару по енергоінфраструктурі України, енергетики провели колосальну роботу, щоб зберегти світло в будинках якомога більшої кількості українців та забезпечити цілісність енергосистеми.

"Ця робота не припиняється ні на хвилину. Енергетики працюють цілодобово", – наголосив він.

Водночас Коваленко звернув увагу, що енергорегулятор НКРЕКП у четвер дозволив публікувати інформацію, де саме трапляються аварійні відключення, яку заборонили публікувати з початком війни.

"Для зручності споживачів найближчим часом ми підтягуватимемо таку інформацію в графік можливих відключень на сайті YASNO. Така інформація дасть більше розуміння, як діяти далі і до кого звертатися з питаннями, якщо відключення затягуються", - запевнив голова YASNO.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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