У п'ятницю по всій Україні діятимуть планові відключення електроенергії

Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" анонсує на п'ятницю, 11 листопада, відключення електроенергії виключно за графіком по всій Україні, найбільше традиційно у Центральному та Північному регіонах.

"Найбільший обсяг обмежень буде запроваджено у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях", – йдеться у повідомленні компанії у телеграм-каналі у четвер.

Згідно з повідомленням, режим планових відключень діятиме з 05:00 до 23:00 у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях з 15:00 до 20:00 у всіх інших областях України.

При цьому компанії нагадують про необхідність економити електроенергію.

"Будь ласка, не вмикайте одночасно в мережу кілька потужних електроприладів упродовж дня, особливо в пікові години споживання - з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00", - закликають у НЕК.