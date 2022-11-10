Події

21:46 10.11.2022

У п'ятницю по всій Україні діятимуть планові відключення електроенергії

1 хв читати
У п'ятницю по всій Україні діятимуть планові відключення електроенергії

Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" анонсує на п'ятницю, 11 листопада, відключення електроенергії виключно за графіком по всій Україні, найбільше традиційно у Центральному та Північному регіонах.

"Найбільший обсяг обмежень буде запроваджено у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях", – йдеться у повідомленні компанії у телеграм-каналі у четвер.

Згідно з повідомленням, режим планових відключень діятиме з 05:00 до 23:00 у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях з 15:00 до 20:00 у всіх інших областях України.

При цьому компанії нагадують про необхідність економити електроенергію.

"Будь ласка, не вмикайте одночасно в мережу кілька потужних електроприладів упродовж дня, особливо в пікові години споживання - з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00", - закликають у НЕК.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:56 10.11.2022
У Києві у четвер відключали на 16% менше споживачів, на п'ятницю плануються лише стабграфіки

У Києві у четвер відключали на 16% менше споживачів, на п'ятницю плануються лише стабграфіки

16:43 10.11.2022
Тимчасові споруди для проживання переміщених осіб купуватимуть е/е за ціною як для населення - НКРЕКП

Тимчасові споруди для проживання переміщених осіб купуватимуть е/е за ціною як для населення - НКРЕКП

15:15 10.11.2022
Влада Франції закликала жителів економити електроенергію для уникнення блекаутів узимку

Влада Франції закликала жителів економити електроенергію для уникнення блекаутів узимку

07:12 10.11.2022
У Києві в середу дещо знизилася кількість споживачів, яких відключають від е/е, і на четвер плануються тільки стабілізаційні графіки

У Києві в середу дещо знизилася кількість споживачів, яких відключають від е/е, і на четвер плануються тільки стабілізаційні графіки

07:05 10.11.2022
"Укренерго" на четвер планує пом'якшити обмеження електропостачання

"Укренерго" на четвер планує пом'якшити обмеження електропостачання

12:58 09.11.2022
"ДТЕК Київські електромережі" додали до графіків погодинних відключень юросіб

"ДТЕК Київські електромережі" додали до графіків погодинних відключень юросіб

10:20 09.11.2022
На Львівщині знову впроваджено погодинні графіки відключень електроенергії

На Львівщині знову впроваджено погодинні графіки відключень електроенергії

07:03 09.11.2022
"Укренерго" планує на 9 листопада в усій Україні застосовувати графіки погодинних відключень

"Укренерго" планує на 9 листопада в усій Україні застосовувати графіки погодинних відключень

18:01 08.11.2022
Кабмін звільнив від сплати ПДВ та ввізного мита важливі для опалювального сезону товари - Шмигаль

Кабмін звільнив від сплати ПДВ та ввізного мита важливі для опалювального сезону товари - Шмигаль

08:46 08.11.2022
США та ЄС мають намір і надалі допомагати Україні та Молдові у сфері енергетики

США та ЄС мають намір і надалі допомагати Україні та Молдові у сфері енергетики

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Пентагон оприлюднив список чергової військової допомоги Україні

США надішлють Україні новий пакет військової допомоги, включно з ракетами для систем ППО

Європарламент схвалив "транспортний безвіз" з Україною

ВАКС збільшив заставу ексголові Полтавської ОДА майже до 10 млн грн

Прем'єр Великої Британії: Ми направимо Україні ще 1 тис. ракет "земля-повітря" і зимові комплекти

ОСТАННЄ

У ПЕРЕДМІСТІ ХЕРСОНА ЧУТИ АВТОМАТНІ ЧЕРГИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Пентагон оприлюднив список чергової військової допомоги Україні

У РАЙОНІ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОГО ХЕРСОНА ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Нідерланди внесуть 100 млн євро до очолюваного Великою Британією фонду підтримки України

Норвегія вкладе близько 1,5 млрд норвезьких крон до британського фонду для України

На Львівщині судитимуть киянина, який підірвав гранатою чотирьох знайомих

США надішлють Україні новий пакет військової допомоги, включно з ракетами для систем ППО

Європарламент схвалив "транспортний безвіз" з Україною

Єрмак обговорив із представниками Польщі посилення оборонних можливостей України та шляхи збільшення експорту українського зерна через польську територію

ВАКС збільшив заставу ексголові Полтавської ОДА майже до 10 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА