Окупанти зобов'язали мешканців Мелітополя брати спецдозволи для виїзду з окупованої території - мер

Російські окупанти зобов'язали мирних жителів міста Мелітополь Запорізької області подавати заяви на отримання спеціального дозволу для проходження блокпоста у Василівці Запорізької області у бік обласного центру, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"У Василівці сьогодні черги немає, але не тому, що немає охочих виїхати, а тому, що зробити це вкрай складно. На сьогодні для того, щоб виїхати з Василівки одразу на Запоріжжя, потрібно подати заяву на виїзд і отримати спеціальний дозвіл, перепустку", - розповів Федоров на брифінгу у Києві у четвер.

"У місті Мелітополь просто щоб записатися на подачу цієї заяви потрібно місяць чекати у черзі. Так, на середину грудня - наступна можливість записатися на її подачу. Тому місцеві жителі намагаються подавати її не в самому місті Мелітополь, а в найближчих селах - там черга менше", - додав він.

Після подання такої заяви, пояснив мер, окупанти обробляють її і лише після цього за незрозумілим алгоритмом ухвалюють рішення про надання дозволу на виїзд через Василівку.

Водночас Федоров зазначив, що на сьогодні з Мелітополя до Запоріжжя на добу може виїхати не більше ніж 150 автомобілів із мирними жителями, що у десять разів менше порівняно з аналогічним періодом у серпні та вересні, коли їх налічувалося до тисячі щодня.