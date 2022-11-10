Події

13:40 10.11.2022

Із 1 жовтня ЗСУ звільнили на Херсонському напрямку 41 населений пункт - Залужний

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Із 1 жовтня ЗСУ звільнили на Херсонському напрямку 41 населений пункт - Залужний

Із початку жовтня українські війська на херсонському напрямку просунулися на 36,5 км, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"На херсонському напрямку з 1 жовтня просування наших військ у глибину оборони противника становить до 36,5 км, загальна площа відвойованої території сягає 1381 кв. км, відновлено контроль над 41 населеним пунктом. Лише за минулу добу на напрямку Петропавлівка - Новорайськ підрозділи Сил оборони просунулися на 7 км, взяли під контроль шість населених пунктів, повернули Україні до 107 кв. км території. На напрямку Первомайське - Херсон ми просунулися на 7 км, взяли під контроль шість населених пунктів, площа звільненої землі - 157 кв. км", - написав Залужний у телеграм-каналі у четвер.

Він зазначив, що безпосередньо на херсонському напрямку українські військовослужбовці зруйнували логістичні шляхи та систему забезпечення, порушили систему управління військами противника, тим самим не залишивши їм іншого виходу, крім втечі.

"Поки що ми не можемо підтвердити або спростувати інформацію про так зване виведення російських окупаційних військ із Херсону. Ми продовжуємо ведення наступальної операції відповідно до свого плану", - наголосив Залужний.

Теги: #херсонщина #зсу #залужний

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