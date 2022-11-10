Події

12:32 10.11.2022

Корвет "Гетьман Іван Мазепа", що будується в Туреччині, зроблений із маріупольської сталі "Метінвесту"

3 хв читати
Корвет "Гетьман Іван Мазепа", що будується в Туреччині, зроблений із маріупольської сталі "Метінвесту"

Корпус майбутнього флагмана Військово-Морських сил ЗСУ корвета "Гетьман Іван Мазепа", що будується в Туреччині, зроблений зі сталі, яку ще до повномасштабної війни виготовили на ММК ім. Ілліча та "Азовсталі" групи "Метінвест" - легендарних "учасниках" оборони Маріуполя.

Згідно з пресрелізом компанії, коли у вересні 2021 року корвет заклали на турецькій корабельні компанії RMK Marine Shipyard, ніхто не міг припустити, що вже за пів року метал його корпусу стане ексклюзивом. А потім "Метінвест" передав на виготовлення корвету 1000 тонн гарячекатаного листа. Частину партії привезли безпосередньо з Маріуполя (сталь ММК ім. Ілліча), іншу з італійського Metinvest Trametal, де прокат виготовляли зі слябів "Азовсталі".

У лютому маріупольські комбінати припинили роботу, далі були місяці ворожої облоги, щоденні бомбардування та обстріли. "Азовсталь" перетворився на символ незламності та стійкості українців, а довоєнна сталь маріупольських комбінатів набула нового життя.

"Зі сталі "Азовсталі" було зведено безліч визначних споруд - новітнє укриття над ЧАЕС, один із найвищих хмарочосів Європи, захисні шлюзи для Венеції. Левова частина української армії - теж наша сталь. І сучасний корвет "Гетьман Іван Мазепа" також зроблений із маріупольської сталі. Це справді неймовірно, що металургійні комбінати Маріуполя навіть наразі, після руйнування, продовжують працювати на перемогу України", - зазначив генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков, слова якого наводить пресслужба.

Корвет "Гетьман Іван Мазепа" 2 жовтня урочисто зійшов на воду у Стамбулі. Згодом корвет отримає сучасне озброєння і стане до лав Військово-Морських сил ЗСУ. Саме з цього флагмана розпочнеться нова епоха українського флоту, наголошується у пресрелізі.

Корвет - клас багатоцільових військових кораблів ближньої морської зони, призначених для дозорної та конвойної служби, протичовнової та протиповітряної оборони військово-морських баз та пунктів базування. Один із найчисленніших класів сучасних бойових кораблів.

Клас і тип: корвет типу Ada, бортовий номер: F211, довжина: 99,5 м, ширина: 14,4 м, швидкість: 29 вузлів. Дальність плавання: 1000 миль при 29 вузлах, 3500 миль при 15 вузлах.

Екіпаж: 93 особи, включаючи офіцерів; до 106 осіб за потреби.

Корвети типу Ada - сучасні кораблі прибережної зони, що виконують протичовнові операції та патрулювання у відкритому морі. У їхній конструкції широко використовуються принципи стелс-технологій - зниження помітності в радіолокаційному, інфрачервоному та інших спектрах спостереження.

Вперше корабель такого типу було збудовано на військово-морському кораблі Стамбула у 2008 році. Тоді він обійшовся приблизно в $260 млн. Судно приводить у рух силова установка, що складається з газової турбіни потужністю 31 000 кінських сил і двох дизельних двигунів потужністю 5790 к.с.

Конструкція та бойове застосування корвету типу Ada схожі на американські берегові кораблі типу Freedom, розроблені фірмою "Локхід Мартін". Однак кораблі турецького проєкту мають потужніше озброєння, радарні та сонарні системи, тоді як американські - швидші, а їхня конструкція модульна.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-Холдинг" (23,76%), які спільно управляють ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #корвет #туреччина #метінвест

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:55 09.11.2022
"Метінвест" за 9 міс.-2022 сплатив майже 18 млрд грн податків

"Метінвест" за 9 міс.-2022 сплатив майже 18 млрд грн податків

21:05 08.11.2022
Позиція Швеції щодо курдів уповільнює процес її вступу в НАТО, переговори триватимуть у грудні

Позиція Швеції щодо курдів уповільнює процес її вступу в НАТО, переговори триватимуть у грудні

19:49 07.11.2022
Міністр оборони Туреччини запропонує продовжити "зернову угоду" ще на рік

Міністр оборони Туреччини запропонує продовжити "зернову угоду" ще на рік

07:37 05.11.2022
Темпи ратифікації Туреччиною вступу Швеції та Фінляндії до НАТО залежать від дій цих двох країн

Темпи ратифікації Туреччиною вступу Швеції та Фінляндії до НАТО залежать від дій цих двох країн

06:17 04.11.2022
Столтенберг припустив, що Фінляндія і Швеція виконали умови Туреччини для вступу до НАТО

Столтенберг припустив, що Фінляндія і Швеція виконали умови Туреччини для вступу до НАТО

12:06 03.11.2022
Захисники Авдіївки отримали від "Метінвесту" 2,6 тис. одиниць амуніції

Захисники Авдіївки отримали від "Метінвесту" 2,6 тис. одиниць амуніції

21:55 02.11.2022
Ердоган заявив, що обговорював із Путіним та Зеленським питання експорту добрив

Ердоган заявив, що обговорював із Путіним та Зеленським питання експорту добрив

21:42 02.11.2022
Кулеба погодив із турецьким колегою кроки щодо забезпечення функціонування зернового коридору

Кулеба погодив із турецьким колегою кроки щодо забезпечення функціонування зернового коридору

19:54 02.11.2022
Зеленський подякував Ердогану за участь у збереженні зернової угоди, розраховує на підтримку Туреччини у питанні повернення українських полонених

Зеленський подякував Ердогану за участь у збереженні зернової угоди, розраховує на підтримку Туреччини у питанні повернення українських полонених

07:52 02.11.2022
Міністр оборони Туреччини у переговорах з міністрами України наголосив на важливості збереження "зернового коридору"

Міністр оборони Туреччини у переговорах з міністрами України наголосив на важливості збереження "зернового коридору"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Із 1 жовтня ЗСУ звільнили на Херсонському напрямку 41 населений пункт - Залужний

Підрозділи ЗСУ просунулися на деяких напрямках на Луганщині на відстань до 2 км – Генштаб

Українські військові повідомили про звільнення Снігурівки

Окупанти втратили за добу в Україні близько 740 військових та 16 безпілотників – Генштаб ЗСУ

Позиція України до саміту G-20 сформована - Зеленський

ОСТАННЄ

На кордоні з Румунією планується будівництво нових пунктів пропуску - Шмигаль

"Енергоатом" припиняє договори з працівниками ЗАЕС, які підписали контракти з "Росатомом", не звільняючи їх

Окупанти зобов'язали мешканців Мелітополя брати спецдозволи для виїзду з окупованої території - мер

МАГАТЕ не виявило незаявленого ядерного матеріалу на Південноукраїнській АЕС – ДІЯРУ

Колишнього топчиновника "Укргазбанку" заарештовано з альтернативою застави - САП

Із 1 жовтня ЗСУ звільнили на Херсонському напрямку 41 населений пункт - Залужний

Розпочав роботу новий пункт пропуску на українсько-румунському кордоні – К.Тимошенко

Ердоган: Рішення РФ щодо Херсона - позитивний і важливий крок

Українці на тимчасово окупованих РФ територіях перебувають у стані гуманітарної катастрофи – заступник глави Міноборони

Найбільш складною залишається ситуація в Донецькому операційному районі – Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА