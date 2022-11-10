Корвет "Гетьман Іван Мазепа", що будується в Туреччині, зроблений із маріупольської сталі "Метінвесту"

Корпус майбутнього флагмана Військово-Морських сил ЗСУ корвета "Гетьман Іван Мазепа", що будується в Туреччині, зроблений зі сталі, яку ще до повномасштабної війни виготовили на ММК ім. Ілліча та "Азовсталі" групи "Метінвест" - легендарних "учасниках" оборони Маріуполя.

Згідно з пресрелізом компанії, коли у вересні 2021 року корвет заклали на турецькій корабельні компанії RMK Marine Shipyard, ніхто не міг припустити, що вже за пів року метал його корпусу стане ексклюзивом. А потім "Метінвест" передав на виготовлення корвету 1000 тонн гарячекатаного листа. Частину партії привезли безпосередньо з Маріуполя (сталь ММК ім. Ілліча), іншу з італійського Metinvest Trametal, де прокат виготовляли зі слябів "Азовсталі".

У лютому маріупольські комбінати припинили роботу, далі були місяці ворожої облоги, щоденні бомбардування та обстріли. "Азовсталь" перетворився на символ незламності та стійкості українців, а довоєнна сталь маріупольських комбінатів набула нового життя.

"Зі сталі "Азовсталі" було зведено безліч визначних споруд - новітнє укриття над ЧАЕС, один із найвищих хмарочосів Європи, захисні шлюзи для Венеції. Левова частина української армії - теж наша сталь. І сучасний корвет "Гетьман Іван Мазепа" також зроблений із маріупольської сталі. Це справді неймовірно, що металургійні комбінати Маріуполя навіть наразі, після руйнування, продовжують працювати на перемогу України", - зазначив генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков, слова якого наводить пресслужба.

Корвет "Гетьман Іван Мазепа" 2 жовтня урочисто зійшов на воду у Стамбулі. Згодом корвет отримає сучасне озброєння і стане до лав Військово-Морських сил ЗСУ. Саме з цього флагмана розпочнеться нова епоха українського флоту, наголошується у пресрелізі.

Корвет - клас багатоцільових військових кораблів ближньої морської зони, призначених для дозорної та конвойної служби, протичовнової та протиповітряної оборони військово-морських баз та пунктів базування. Один із найчисленніших класів сучасних бойових кораблів.

Клас і тип: корвет типу Ada, бортовий номер: F211, довжина: 99,5 м, ширина: 14,4 м, швидкість: 29 вузлів. Дальність плавання: 1000 миль при 29 вузлах, 3500 миль при 15 вузлах.

Екіпаж: 93 особи, включаючи офіцерів; до 106 осіб за потреби.

Корвети типу Ada - сучасні кораблі прибережної зони, що виконують протичовнові операції та патрулювання у відкритому морі. У їхній конструкції широко використовуються принципи стелс-технологій - зниження помітності в радіолокаційному, інфрачервоному та інших спектрах спостереження.

Вперше корабель такого типу було збудовано на військово-морському кораблі Стамбула у 2008 році. Тоді він обійшовся приблизно в $260 млн. Судно приводить у рух силова установка, що складається з газової турбіни потужністю 31 000 кінських сил і двох дизельних двигунів потужністю 5790 к.с.

Конструкція та бойове застосування корвету типу Ada схожі на американські берегові кораблі типу Freedom, розроблені фірмою "Локхід Мартін". Однак кораблі турецького проєкту мають потужніше озброєння, радарні та сонарні системи, тоді як американські - швидші, а їхня конструкція модульна.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-Холдинг" (23,76%), які спільно управляють ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".