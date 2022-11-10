Події

12:18 10.11.2022

Судова реформа в Україні залишається ключовим пріоритетом - посли G7

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Судова реформа в Україні залишається ключовим пріоритетом - посли G7

Посли країн "Великої сімки" в Україні в річницю початку роботи Етичної ради привітали успіхи у просуванні верховенства права в Україні, а також нагадали про важливість продовження реформ.

"Рік тому Етична рада почала виконувати своє завдання щодо оновлення Вищої ради правосуддя. Посли G7 вітають її успіхи у просуванні верховенства права в Україні. Судова реформа, включаючи нову процедуру відбору КСУ, залишається ключовим пріоритетом і має бути узгоджена з рекомендаціями Венеціанської комісії", - зазначається у повідомленні на сторінці послів G7 у твіттері.

Теги: #g7 #судова_реформа

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