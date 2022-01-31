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12:55 31.01.2022

Група послів G7 назвала пріоритетом на 2022 рік інтенсифікацію зусиль щодо реформи судової системи в Україні

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Група послів G7 назвала пріоритетом на 2022 рік інтенсифікацію зусиль щодо реформи судової системи в Україні

Група послів країн Великої сімки (G7) з підтримки реформ в Україні оголосила пріоритетні напрями співпраці у 2022 році, одним з яких є інтенсифікація зусиль щодо реформи судової системи, запобігання та протидії корупції в судовій системі, зокрема шляхом належного реформування Вищої ради правосуддя та забезпечення ефективної та безперешкодної роботи Етичної ради.

Також пріоритетом є забезпечення ефективної роботи конкурсної комісії з добору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), підготовка ґрунту для діяльності відновленої ВККС, яка має довіру громадськості та здійснює добір кваліфікованих і незалежних кандидатів на вакантні суддівські посади.

Крім того, посли G7 вважають пріоритетом проведення комплексної реформи Конституційного Суду України (КС), включно із запровадженням нового, прозорого та конкурсного порядку добору суддів КС та подальше вдосконалення його регламенту, а також реструктуризацію Окружного адміністративного суду міста Києва.

Ще одним пріоритетом на цей рік названо подальше реформування Офісу генерального прокурора та Державного бюро розслідувань у рамках підтримки ефективної співпраці між правоохоронними органами.

У сфері протидії корупції пріоритетами є ухвалення та реалізація амбітної Національної антикорупційної стратегії; надання підтримки Національному агентству з питань запобігання корупції, зокрема щодо ефективної перевірки ним електронних декларацій про майновий стан, контролю за фінансуванням політичних партій та управління корупційними ризиками.

Посли G7 також згадали серед пріоритетів підвищення ефективності, незалежності та доброчесності антикорупційних органів, включно з НАБУ, САП та АРМА, зокрема шляхом забезпечення своєчасного, прозорого та заснованого на заслугах порядку добору кандидатів на керівні посади; зміцнення незалежності та підвищення ефективності роботи Вищого антикорупційного суду; збереження прогресу, досягнутого Україною у зниженні рівня корупції у сфері публічних закупівель шляхом сприяння розширенню та систематизації стандартних процедур та електронних платформ закупівель, а також заохочення скорочення обсягів публічних закупівель без проведення конкурентного відбору.

Теги: #g7 #судова_реформа
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