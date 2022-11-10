Другий тур голосування у вирішальному у боротьбі за контроль над Сенатом США штаті намічено на грудень
Для визначення переможця на принципово важливих для республіканців та демократів виборах сенатора США від штату Джорджія, ймовірно, буде потрібний другий тур, повідомляє в середу Fox News.
Телеканал зазначає, що за законами штату, якщо на виборах до Сенату жоден із кандидатів не набирає більше 50% голосів, то слід провести другий тур. Поки що саме до цього і йдеться: за підсумками обробки майже 98% бюлетенів у чинного кандидата від Демократів, сенатора Рафаела Ворнока, 49,42% голосів, у його суперника-республіканця Гершела Вокера - 48,52%. Ще один кандидат, Чейз Олівер, набирає вкрай незначну кількість голосів. Згідно з прогнозами, малоймовірно, що Ворнок або Вокер у результаті наберуть понад 50%, і тому їм доведеться поборотися у другому турі. Передбачається, що він відбудеться 6 грудня.
Вибори у Джорджії відіграють ключову роль, оскільки саме там може визначитися, яка партія отримає більшість у Сенаті. Поки що у республіканців та демократів – по 48 місць. Доля ще чотирьох місць наразі не визначена. Демократам для отримання більшості достатньо 50 місць, оскільки за рівної кількості сенаторів від обох партій у голосуваннях має право брати участь віцепрезидент США. Наразі це - Камала Гарріс, яка представляє демократів. Республіканцям у такій ситуації необхідно завоювати 51 місце для контролю над Сенатом.