У Києві в середу дещо знизилася кількість споживачів, яких відключають від е/е, і на четвер плануються тільки стабілізаційні графіки

У Києві у середу, 9 листопада, від електроенергії загалом відключали 890,8 тис. споживачів, на 10 листопада плануються лише стабілізаційні графіки, повідомив CEO YASNO Сергій Коваленко.

"Сьогодні у Києві мережа працювала стабільно в рамках графіків. За день було відключено 890 836 клієнтів. Завтра у стабілізаційних графіках", - написав він у своєму фейсбуці у середу пізно ввечері.

У вівторок увечері Коваленко, як повідомлялося, зазначав, що було відключено майже 904 тис. користувачів у рамках погодинних графіків.

Водночас він звернув увагу, що нинішня ситуація з більш прогнозованими відключеннями світла не скасовує необхідності економити е/е, зокрема й бізнесу, особливо в години пік.

Крім того, за його словами, YASNO з метою забезпечення більшої прогнозованості роботи бізнесу вносить до графіків відключень близько 10 тис. юридичних осіб (про внесення такої самої кількості юросіб до своїх графіків раніше також повідомив оператор системи розподілу "ДТЕК Київські електромережі" - ЕР).

Як зазначив Коваленко, загалом загальна база компанії становить 43 тис. адрес.

При цьому він попередив, що зі стабілізаційними відключеннями "нам ще належить жити", але висловив думку про відсутність передумов для блекауту в Україні.

"Досягти повного блекауту в Україні божевільному сусідові буде непросто. Для цього необхідно розбомбити або всю генерацію, або всю інфраструктуру мереж, а це сотні об'єктів у всій країні. З нашими ЗСУ та ППО це майже неможливо", - зазначив Коваленко.