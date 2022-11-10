Українська армія рухається вперед акуратно, без ризику і щоб було менше втрат

Українська армія рухається вперед акуратно, без емоцій і без зайвого ризику, сказав у відеозверненні в середу президент України Володимир Зеленський.

"В інформаційному просторі сьогодні дуже багато радощів - і зрозуміло чому. Але наші емоції мають бути стримані - завжди під час війни", - сказав він.

"Годувати ворога всіма деталями наших операцій точно не стану. Чи то на півдні, чи то на сході, чи десь ще - коли буде наш результат, кожен це побачить. Обов'язково", - зауважив він.

За його словами, "може, це звучить не так, як хтось наразі очікує. Може, не так, як у новинах. Але треба розуміти: ніхто нізвідки просто так не йде, якщо не відчуває сили. Ворог не робить нам подарунків, не робить "жестів доброї волі". Ми за все це боремося. А коли борешся, треба розуміти, що кожен крок - це завжди опір ворогові, це завжди втрата життя наших героїв".

"Тому ми рухаємося дуже акуратно, без емоцій, без зайвого ризику. В інтересах визволення всієї нашої землі - і щоб втрат було менше. Саме так ми забезпечимо визволення Херсона, Каховки, Донецька та інших міст. Але це буде наслідком наших зусиль, оборонних операцій. Тих, які наразі продовжуються, які ще плануємо", - заявив Зеленський.