Події

07:05 10.11.2022

"Укренерго" на четвер планує пом'якшити обмеження електропостачання

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"Укренерго" на четвер планує пом'якшити обмеження електропостачання

Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" на четвер, 10 жовтня, анонсує лише графіки планових погодинних відключень у всій Україні з деяким послабленням обмежень.

"Завтра, 10 листопада, у всій Україні будуть застосовані планові відключення. Найбільший обсяг обмежень буде запроваджено у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях", - йдеться у повідомленні НЕК у телеграм-каналі у середу пізно ввечері.

Водночас планові графіки більшу частину доби будуть задіяні лише у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях - з 06:00 до 24:00.

У всіх інших областях їх планується застосовувати з 09:00 до 12:00 та з 16:00 до 21:00.

"Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються", - зазначив оператор.

"Укренерго" другий день поспіль не планує графіків аварійних відключень, до цього також у визначені дні їх не застосовували.

Теги: #енергетика #електроенергія

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