Події

22:18 09.11.2022

Удар дронами-камікадзе у Дніпрі в ніч із 8 на 9 листопада припав на логістичне депо "Нової пошти" - компанія

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Удар дронами-камікадзе у Дніпрі в ніч із 8 на 9 листопада припав на логістичне депо "Нової пошти" - компанія

Російські окупанти завдали удару дронами-камікадзе по логістичному депо "Нової пошти" у Дніпрі, повідомила пресслужба компанії на своїй сторінці у фейсбуці у середу.

"На жаль, четверо співробітників дістали серйозних травм і перебувають у лікарні. Усі клопоти, турботу та витрати щодо лікування та реабілітації наших колег - взяли під свій контроль", - наголошується в повідомленні.

Згідно з ним, приміщення депо зазнало значних пошкоджень: обладнання та майже всі посилки, які перебували в приміщенні, знищені.

"Незабаром ми зв'яжемося з кожним клієнтом, чия посилка згоріла, щоб надати інформацію про компенсацію", - зазначили у "Новій пошті".

Вцілілі посилки будуть доставлені вчасно, додали в компанії.

Як повідомлялося, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомляв, що в ніч із 8 на 9 листопада російські окупанти спрямували вісім своїх БПЛА до Дніпропетровської області. Сили ППО збили п'ять, водночас три влучили у складські приміщення, викликавши пожежу на площі понад три тис. кв. м.

Теги: #нова_пошта

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