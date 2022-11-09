Окупанти обстріляли Криворізький район ймовірно з РСЗВ "Смерч" або "Торнадо"

Російські окупанти в середу обстріляли Криворізький район, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню "Смерч" або "Торнадо", повідомив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг і Криворізький район. Район Лозуватки радіус до 10 км від цього населеного пункту. Найбільш ймовірно "Смерч" або "Торнадо С". Вибухи в повітрі, можливе велике розсіювання касетних боєприпасів", - написав Вілкул у телеграмі у середу.

Він закликав громадян дивитися під ноги, доглядати дітей, а також не брати до рук "блискучі циліндрики".

"Будь-яка інформація - телефонуємо 101, 102 і 1520", - підсумував Вілкул.

Раніше повідомлялося про звуки вибухів у Кривому Розі.