Відновлення найбільш постраждалих від російських обстрілів будинків у Києві майже завершено – Кличко

У Києві практично завершили роботи з відновлення 16 найбільш постраждалих унаслідок російських обстрілів житлових будинків, заявив міський голова столиці Віталій Кличко.

"На початку літа ми розпочали відновлювальні роботи 16 найбільш пошкоджених обстрілами російських варварів житлових будинків. Сьогодні вже оглядаємо будинки на проспекті Свободи та вулиці Ірпінській, де роботи практично завершили. І люди повертаються у свої помешкання. До кінця року завершать і ремонтні роботи в трьох будинках поруч (на проспекті Свободи та вулиці Межовій), що також зазнали ушкоджень від вибухової хвилі. Там ремонтують та утеплюють фасад і здійснять часткові ремонти у квартирах, де це необхідно", - розповів Кличко, повідомляє пресслужба мера.

У ході відвідування п'ятиповерхової будівлі на проспекті Свободи у Подільському районі, яка постраждала у березні цього року, коли снаряд розірвався за 4 метри від стіни, Кличко зазначив, що на сьогодні на об'єкті практично завершили будівельні роботи: фасад повністю відремонтований та утеплений, відновлені внутрішні інженерні мережі. Майже завершений соціальний ремонт квартир і місць загального користування, які зазнали ушкоджень.

Ремонт 29-поверхового будинку на Ірпінській вулиці, у двір якого наприкінці березня влучила російська ракета, також завершено.

"На сьогодні повністю відремонтували фасад і місця загального користування. Практично завершили ремонт пошкоджених квартир і відновлення інженерних мереж. Відремонтували ліфти у 3 та 4 під'їздах", - зазначив мер.

Кличко наголосив, що у столиці ракетними обстрілами пошкоджено понад 650 інфраструктурних об'єктів та житлових будинків. На відновлювальні роботи столиця виділила із резервного фонду міського бюджету близько 600 мільйонів гривень. Ще 200 мільйонів виділив уряд.