Події

16:53 09.11.2022

Столтенберг вражений навичками, яких українські військові здобули за кілька тижнів навчання у Великій Британії

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вражений навичками українських солдатів, здобутими лише за кілька тижнів навчань у Великій Британії.

Такими враженнями він поділився в середу після відвідування центру програми підготовки військових Збройних сил України в Lydd Army Camp у рамках візиту до Великої Британії.

"Я вражений тим, що бачив. Я бачив навички, самовідданість українських солдатів, які тут проходять навчання, і мене надихає те, як багато чого вони навчаються, як багато вони можуть досягти всього за кілька тижнів, і я впевнений, що це матиме значення на полі бою в Україні", - сказав Столтенберг.

У зв'язку з цим він висловив вдячність Сполученому Королівству, Канаді, Литві та "іншим країнам, які беруть участь у цих навчаннях, щоб підтримати Україну в захисті". "Союзники і партнери НАТО підтримують Україну на безпрецедентному рівні. Але Велика Британія була провідною країною в цих зусиллях протягом багатьох місяців", - зазначив генсек НАТО.

Крім того, він подякував Сполученому Королівству та міністру оборони Бену Воллесу за те, що вони прийняли його тут сьогодні. "Це важливий приклад того, що Велика Британія є цінним союзником НАТО, що має велике значення, коли йдеться про надання Україні підтримки в навчанні", - додав Столтенберг.

Теги: #навчання #столтенберг

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