Події

15:48 09.11.2022

Пам'ятник Пушкіну у Харкові демонтовано, його долю визначать містяни після перемоги - міськрада

2 хв читати

Погруддя Пушкіна, яке стояло на пл. Поезії в Харкові, демонтовано і відправлено на відповідальне зберігання, повідомляє пресслужба міськради.

"Його подальша доля - чи зберігатиметься воно у музеї, чи знайдеться йому інше місце в культурному та історичному просторі Харкова - вирішуватимуть харків'яни після перемоги України. Ця пам'ятка, можливо, й інші, має бути збережена, а їх подальшу долю демократичним шляхом, але вже у мирний час вирішуватимуть саме харків'яни", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі наголошують, що у міськраді розуміють почуття харків'ян, які не бажають бачити у своєму місті російські топоніми та поділяють прагнення переосмислити культурне та історичне середовище міста.

"Як один із варіантів такого переосмислення - погруддя Пушкіна може стати частиною експозиції, присвяченої українському національно-визвольному руху, адже понад сто років тому, ще перед революцією 1917 року, його збиралися знести активісти цього руху. Але як це питання буде вирішено - вирішуватимуть саме харків'яни після перемоги України", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, у середу вранці комунальники обклали мішками з піском пам'ятник Пушкіну на пл. Поезії у Харкові.

Директор департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сідоренко заявив, що це зроблено відповідно до рекомендацій Українського інституту національної пам'яті (УІНП).

"1.11.2022 року були оприлюднені рекомендації Інституту національної пам'яті, у яких йдеться, що "За умови, коли цілісне переміщення технічно неможливе, варто закрити ці об'єкти тимчасовими конструкціями до подальшого розвитку. Отже, те, що відбувається наразі з погруддям Пушкіна, повністю відповідає українському законодавству та рекомендаціям Інституту національної пам'яті", - написав Сідоренко на своїй сторінці у фейсбуці.

Теги: #харків #пушкін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:45 09.11.2022
У Харкові пам'ятник Пушкіну обклали мішками з піском, відповідно до рекомендацій УІНП, - міськрада

У Харкові пам'ятник Пушкіну обклали мішками з піском, відповідно до рекомендацій УІНП, - міськрада

21:05 07.11.2022
"Харківські тепломережі" роблять пічки-"буржуйки" для пунктів обігріву городян і для власних співробітників

"Харківські тепломережі" роблять пічки-"буржуйки" для пунктів обігріву городян і для власних співробітників

16:44 01.11.2022
У кожному районі Харкова готують цілодобові пункти обігріву, де можна буде перечекати відключення тепла та світла, – Терехов

У кожному районі Харкова готують цілодобові пункти обігріву, де можна буде перечекати відключення тепла та світла, – Терехов

14:00 31.10.2022
Посол Франції прибув до Харкова, щоб передати будматеріали, медикаменти та продовольство населенню міста та області

Посол Франції прибув до Харкова, щоб передати будматеріали, медикаменти та продовольство населенню міста та області

08:25 31.10.2022
Окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури у Харкові

Окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури у Харкові

16:28 28.10.2022
Харківська ОВА не має повноважень вирішувати долю погруддя Пушкіну - заява

Харківська ОВА не має повноважень вирішувати долю погруддя Пушкіну - заява

15:10 28.10.2022
Харківська ОВА відмовилася підтримати ініціативу перенести погруддя Пушкіну до музею

Харківська ОВА відмовилася підтримати ініціативу перенести погруддя Пушкіну до музею

17:00 27.10.2022
Мешканці прифронтового Харкова отримали від Костянтина Жеваго понад 900 тисяч продуктових наборів на суму більше ніж 100 мільйонів гривень

Мешканці прифронтового Харкова отримали від Костянтина Жеваго понад 900 тисяч продуктових наборів на суму більше ніж 100 мільйонів гривень

19:23 25.10.2022
Синєгубов попередив про планові відключення електропостачання в Харкові з наступного тижня

Синєгубов попередив про планові відключення електропостачання в Харкові з наступного тижня

12:58 25.10.2022
У рамках справи про колабораціонізм заарештовано майно харківського підприємства та корпоративні права його засновника

У рамках справи про колабораціонізм заарештовано майно харківського підприємства та корпоративні права його засновника

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Німеччина передала Україні ракети для IRIS-T

Помер народний депутат кількох скликань Юрій Кармазін

СБУ повідомляє про передачу в держвласність одного з найбільших нафтопереробних заводів країни

Саміт НАТО відбудеться 11-12 липня 2023 року у Вільнюсі – Столтенберг

Роботу центрального офісу "Укрнафти" з вечора вівторка заблокували озброєні люди - компанія

ОСТАННЄ

Столтенберг вражений навичками, яких українські військові здобули за кілька тижнів навчання у Великій Британії

Колабораціоніст Стремоусов загинув у ДТП - джерело

Німеччина передала Україні ракети для IRIS-T

У ЄК сподіваються, що Угорщина не блокуватиме і підтримає пропозицію надати Україні у 2023 році EUR18 млрд макрофіндопомоги

П'ятьох бойовиків, які брали участь у захопленні Маріуполя та Сєвєродонецька, засуджено до реальних термінів

Правозахисні організації створять інформаційний штаб щодо порушень прав людини під час російської агресії

Ексголова НБУ заявляє про відмову суду дозволити йому присутність на засіданні щодо тримання його під вартою

Помер народний депутат кількох скликань Юрій Кармазін

"Укрзалізниця" здійснила пробний рейс на новому маршруті Україна-Румунія

Кабмін призначив академстипендії уряду 28 обдарованим українським студентам

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА