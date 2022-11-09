Пам'ятник Пушкіну у Харкові демонтовано, його долю визначать містяни після перемоги - міськрада

Погруддя Пушкіна, яке стояло на пл. Поезії в Харкові, демонтовано і відправлено на відповідальне зберігання, повідомляє пресслужба міськради.

"Його подальша доля - чи зберігатиметься воно у музеї, чи знайдеться йому інше місце в культурному та історичному просторі Харкова - вирішуватимуть харків'яни після перемоги України. Ця пам'ятка, можливо, й інші, має бути збережена, а їх подальшу долю демократичним шляхом, але вже у мирний час вирішуватимуть саме харків'яни", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі наголошують, що у міськраді розуміють почуття харків'ян, які не бажають бачити у своєму місті російські топоніми та поділяють прагнення переосмислити культурне та історичне середовище міста.

"Як один із варіантів такого переосмислення - погруддя Пушкіна може стати частиною експозиції, присвяченої українському національно-визвольному руху, адже понад сто років тому, ще перед революцією 1917 року, його збиралися знести активісти цього руху. Але як це питання буде вирішено - вирішуватимуть саме харків'яни після перемоги України", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, у середу вранці комунальники обклали мішками з піском пам'ятник Пушкіну на пл. Поезії у Харкові.

Директор департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сідоренко заявив, що це зроблено відповідно до рекомендацій Українського інституту національної пам'яті (УІНП).

"1.11.2022 року були оприлюднені рекомендації Інституту національної пам'яті, у яких йдеться, що "За умови, коли цілісне переміщення технічно неможливе, варто закрити ці об'єкти тимчасовими конструкціями до подальшого розвитку. Отже, те, що відбувається наразі з погруддям Пушкіна, повністю відповідає українському законодавству та рекомендаціям Інституту національної пам'яті", - написав Сідоренко на своїй сторінці у фейсбуці.