Правозахисні організації створять інформаційний штаб щодо порушень прав людини під час російської агресії

Представники правозахисних організацій ухвалили рішення про створення інформаційного правозахисного штабу, який оприлюднюватиме дані про порушення прав людини під час російської агресії.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, це рішення було ухвалено на зустрічі глави Офісу президента Андрія Єрмака з представниками українських і міжнародних правозахисних організацій.

"За пропозицією Андрія Єрмака учасники засідання ухвалили рішення про створення інформаційного правозахисного штабу, який на регулярній основі оприлюднюватиме важливі для світової правозахисної спільноти та ЗМІ дані щодо порушення прав людини під час російської агресії", - йдеться в повідомленні.

Єрмак закликав українські та міжнародні правозахисні організації долучатися до роботи штабу. Він працюватиме безперервно та стане майданчиком для інформаційної підтримки питань українських полонених, яких утримує російський агресор. "Ми маємо тиснути на Російську Федерацію з усіх боків, тримати це питання у фокусі на всіх міжнародних майданчиках і робити все, що від нас залежить, аби отримувати інформацію та працювати над тим, щоб з’явилася міжнародна місія", - наголосив Єрмак.

Керівник Офісу також запропонував створити інтерактивну виставку, присвячену проблематиці утримуваних Росією українських полонених. За словами Єрмака, в роботі виставки зможуть брати участь українці, звільнені з полону, та родичі полонених. "Коли люди бачитимуть, що відбувається сьогодні, у ХХІ сторіччі, у центрі Європи, – це краще за будь-які політичні інструменти", - сказав він.