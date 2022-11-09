Події

14:42 09.11.2022

Правозахисні організації створять інформаційний штаб щодо порушень прав людини під час російської агресії

1 хв читати

Представники правозахисних організацій ухвалили рішення про створення інформаційного правозахисного штабу, який оприлюднюватиме дані про порушення прав людини під час російської агресії.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, це рішення було ухвалено на зустрічі глави Офісу президента Андрія Єрмака з представниками українських і міжнародних правозахисних організацій.

"За пропозицією Андрія Єрмака учасники засідання ухвалили рішення про створення інформаційного правозахисного штабу, який на регулярній основі оприлюднюватиме важливі для світової правозахисної спільноти та ЗМІ дані щодо порушення прав людини під час російської агресії", - йдеться в повідомленні.

Єрмак закликав українські та міжнародні правозахисні організації долучатися до роботи штабу. Він працюватиме безперервно та стане майданчиком для інформаційної підтримки питань українських полонених, яких утримує російський агресор. "Ми маємо тиснути на Російську Федерацію з усіх боків, тримати це питання у фокусі на всіх міжнародних майданчиках і робити все, що від нас залежить, аби отримувати інформацію та працювати над тим, щоб з’явилася міжнародна місія", - наголосив Єрмак.

Керівник Офісу також запропонував створити інтерактивну виставку, присвячену проблематиці утримуваних Росією українських полонених. За словами Єрмака, в роботі виставки зможуть брати участь українці, звільнені з полону, та родичі полонених. "Коли люди бачитимуть, що відбувається сьогодні, у ХХІ сторіччі, у центрі Європи, – це краще за будь-які політичні інструменти", - сказав він.

Теги: #правозахисники #організації

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:23 22.10.2022
Єрмак закликав міжнародну правозахисну спільноту перейти до нестандартних дій, щоб зупинити злочини РФ проти українських військовополонених

Єрмак закликав міжнародну правозахисну спільноту перейти до нестандартних дій, щоб зупинити злочини РФ проти українських військовополонених

11:36 30.09.2022
Єрмак закликав єврейських правозахисників допомогти у створенні трибуналу щодо злочинів проти України

Єрмак закликав єврейських правозахисників допомогти у створенні трибуналу щодо злочинів проти України

21:54 07.09.2022
Станом на сьогодні вдалося обмежити діяльність Росії вже у понад 40 міжнародних і регіональних організаціях та майданчиках

Станом на сьогодні вдалося обмежити діяльність Росії вже у понад 40 міжнародних і регіональних організаціях та майданчиках

19:59 07.08.2022
Amnesty International шкодує про "завданий біль" через їхній звіт

Amnesty International шкодує про "завданий біль" через їхній звіт

07:18 21.04.2022
У Білорусі затримано низку лідерів та активістів незалежних профспілок

У Білорусі затримано низку лідерів та активістів незалежних профспілок

17:50 06.03.2022
Україна закликає США, Канаду, Велику Британію, Німеччину, Францію, Італію, Японію припинити членство Росії та Білорусі у МВФ та всіх організаціях Світового банку - прем'єр

Україна закликає США, Канаду, Велику Британію, Німеччину, Францію, Італію, Японію припинити членство Росії та Білорусі у МВФ та всіх організаціях Світового банку - прем'єр

12:22 04.02.2022
Минулого року задокументовано понад сотню випадків переслідування за громадську діяльність - Центр прав людини ZMINA

Минулого року задокументовано понад сотню випадків переслідування за громадську діяльність - Центр прав людини ZMINA

15:15 13.11.2021
ЄС закликає Росію відмовитись від планів ліквідації "Меморіалу"

ЄС закликає Росію відмовитись від планів ліквідації "Меморіалу"

07:55 08.11.2021
Місія ООН в Афганістані закликала талібів розслідувати вбивство правозахисників

Місія ООН в Афганістані закликала талібів розслідувати вбивство правозахисників

13:34 13.10.2021
"Нафтогаз" готовий укласти контракти з бюджетними та релігійними організаціями за переговорною процедурою в найближчі 3 дні

"Нафтогаз" готовий укласти контракти з бюджетними та релігійними організаціями за переговорною процедурою в найближчі 3 дні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ставка Верховного головнокомандувача розглянула питання відновлення постраждалих енергооб'єктів та проходження зимового періоду

Міністр оборони РФ доручив розпочати відведення військ, перекинути сили і техніку на лівий берег Дніпра

Німеччина передала Україні ракети для IRIS-T

Помер народний депутат кількох скликань Юрій Кармазін

СБУ повідомляє про передачу в держвласність одного з найбільших нафтопереробних заводів країни

ОСТАННЄ

Ставка Верховного головнокомандувача розглянула питання відновлення постраждалих енергооб'єктів та проходження зимового періоду

Міністр оборони РФ доручив розпочати відведення військ, перекинути сили і техніку на лівий берег Дніпра

Окупанти обстріляли Дніпропетровську область із РСЗВ, загинув місцевий житель

Зеленський подякував керівництву ЄК за пропозицію надати Україні у 2023 році пакет макрофіндопомоги на EUR18 млрд

Третім амбасадором проєкту "Збережіть українську культуру" став блогер-мільйонник кіт Степан

Столтенберг вражений навичками, яких українські військові здобули за кілька тижнів навчання у Великій Британії

Колабораціоніст Стремоусов загинув у ДТП - джерело

Німеччина передала Україні ракети для IRIS-T

Пам'ятник Пушкіну у Харкові демонтовано, його долю визначать містяни після перемоги - міськрада

У ЄК сподіваються, що Угорщина не блокуватиме і підтримає пропозицію надати Україні у 2023 році EUR18 млрд макрофіндопомоги

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА