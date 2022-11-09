У Харкові пам'ятник Пушкіну обклали мішками з піском, відповідно до рекомендацій УІНП, - міськрада

У середу вранці комунальники обклали мішками з піском пам'ятник Пушкіну на пл. Поезії в Харкові.

Як повідомив директор департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко, це зроблено відповідно до рекомендацій Українського інституту національній пам'яті (УІНП).

"1.11.2022 року були оприлюднені рекомендації Інституту національної пам‘яті.., в яких ідеться про те, що "за умови, коли цілісне переміщення технічно неможливе, варто закрити ці об'єкти тимчасовими конструкціями до подальшого розв'язання питання задля уникнення актів вандалізму". Тож те, що відбувається зараз із погруддям Пушкіна, цілком відповідає українському законодавству та рекомендаціям Інституту національної пам‘яті", - написав Сидоренко на своїй сторінці у фейсбуці.

Як повідомлялося, після початку повномасштабної збройної російської агресії проти України пам'ятник Пушкіну в Харкові неодноразово обливали червоною фарбою.

Письменник і поет Сергій Жадан неодноразово висловлювався за демонтаж пам'ятника, а також викладав у фейсбуці фото та селфі на тлі пам'ятника Пушкіну, супроводжуючи їх підписами "Що робити будемо?", "Далі продовжую ні на що не натякати і ні до чого не закликати".

28 жовтня глава організації "Світанок" Вадим Поздняков заявив, що Харківська ОВА відмовилася підтримати ініціативу громадськості щодо перенесення погруддя Пушкіну з пл. Поезії в облцентрі в один із міських музеїв і порадила звернутися до Міністерства культури та інформаційної політики.

"Звернення в Мінкультури буде. А ось позиція дуже неприємна", - написав Поздняков на своїй сторінці у фейсбуці.

Він також оприлюднив відповідь за підписом директора департаменту культури і туризму ХОВА Едуарда Павленка, в якій зазначено, що оскільки погруддя Пушкіну є пам'яткою національного значення, питання про надання дозволу на його перенесення належить до повноважень Кабміну. В документі також зазначено, що чинне законодавство допускає переміщення пам'яток лише як виняток, у випадках, коли неможливо зберегти пам'ятку на місці.

"Рекомендуємо вам звернутися щодо цього питання до Міністерства культури та інформаційної політики", - йдеться в документі.

Пізніше того самого дня Харківська ОВА поширила заяву, в якій наголосила, що не має повноважень вирішувати долю погруддя Пушкіну, проте готова виконати будь-які роботи за рішенням Кабміну.

"Навіть при всьому бажанні ОВА не має права самостійно приймати та виконувати рішення щодо перенесення погруддя Пушкіну. Просимо громадські організації не спекулювати й не перекручувати факти. Ми готові виконати будь-які роботи, якщо буде таке доручення від уряду", - йшлося в заяві.