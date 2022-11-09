СБУ повідомляє про передачу в держвласність одного з найбільших нафтопереробних заводів країни

Служба безпеки України вживає заходів для недопущення дестабілізації роботи під час передачі в державну власність одного з найбільших нафтопереробних заводів України.

"Співробітники Служби безпеки вживають превентивних заходів, щоб не допустити дестабілізації роботи одного з найбільших нафтопереробних заводів України та забезпечити його передачу в держвласність у робочому стані", - повідомляється в телеграм-каналі СБУ в середу.

В українській спецслужбі нагадують про проведення засідання Ставки верховного головнокомандувача, після якого Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій, емітентом яких є ПАТ "Укрнафта".

"Співробітники СБУ та БЕБ перевіряють інформацію про багатомільйонні ухилення менеджментом компанії від сплати обов'язкового акцизного збору за 2022 рік. Окремо перевіряється інформація щодо можливих порушень для збільшення прибутку під час виготовлення пального", - зазначено в повідомленні.

За процесуального керівництва Офісу генпрокурора готується повідомлення про підозру менеджменту компанії за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів).