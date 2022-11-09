СБУ знешкодила ворожу ДРГ, що готувала вбивства командирів Сил спецоперацій ЗСУ
Служба безпеки України знешкодила ворожу ДРГ, сформовану кадровим співробітником ФСБ, яка готувала вбивства командирів Сил спеціальних операцій ЗСУ.
"Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала диверсійно-розвідувальну групу ФСБ у результаті багатоетапної спецоперації в Києві та Сумській області. Одним із їхніх головних завдань був збір персональних даних і місцезнаходження командирів бойових підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в середу.
За інформацією СБУ, диверсанти розвідували пункти дислокації та переміщення українських військ на території столиці та в прикордонних районах північного сходу України, а інформацію про місцезнаходження командирів підрозділів Сил спецоперацій ворог планував використати для підготовки до фізичної ліквідації українських захисників і знищення їхнього озброєння і військової техніки.
У СБУ зазначають, що ДРГ сформував кадровий співробітник ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.
До складу ДРГ, як інформують в СБУ, ввійшов житель прикордонного району Сумської області, завербований російською спецслужбою після початку повномасштабного вторгнення. Саме він був на прямому зв'язку зі своїм "куратором" і координував із ним плани й алгоритми дій щодо виконання ворожих завдань.
"Співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисників, задокументували їхні злочинні дії і затримали диверсантів, коли вони забирали зброю із заздалегідь облаштованого схрону на Сумщині", - зазначається в повідомленні.
Під час огляду схрону правоохоронці виявили дві протитанкових міни ТМ-62М, дві бойові гранати й автомат Калашникова, які ДРГ планувала використати для вчинення диверсій на території регіону.
За інформацією СБУ, під час обшуків за місцями проживання зловмисників виявлено комп'ютерну техніку й мобільні телефони з доказами конспіративного листування з представником ФСБ.