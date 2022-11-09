Заступники міністрів оборони США та Великої Британії домовилися, що продовжать допомагати Україні

США вітають дії Великої Британії щодо надання допомоги Україні та готові продовжити співпрацю за цим напрямом у майбутньому, заявила американський заступник міністра оборони Кетлін Гікс, повідомив Пентагон.

"Заступник міністра Гікс подякувала керівництву Великої Британії за його внесок (...) і пообіцяла продовжувати тісно співпрацювати (з Лондоном - ІФ) у справі задоволення майбутніх потреб України", - йдеться у повідомленні за підсумками віртуальної зустрічі Гікс із заступником міністра оборони Великої Британії Девідом Вільямсом.

Сторони також обговорили питання можливостей оборонної промисловості кожної країни, "статус серпневого тристороннього партнерства AUKUS (угода між США, Великою Британією та Австралією - ІФ), та зусилля щодо поглиблення співпраці та обміну інформацією між трьома партнерами", повідомив Пентагон.

Зазначається, що заступники міністрів заявили про готовність до поглиблення американо-британських відносин у сфері оборони та безпеки.