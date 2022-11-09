Події

07:03 09.11.2022

"Укренерго" планує на 9 листопада в усій Україні застосовувати графіки погодинних відключень

1 хв читати
"Укренерго" планує на 9 листопада в усій Україні застосовувати графіки погодинних відключень

Диспетчерський центр оператора системи передачі НЕК "Укренерго" анонсує на середу, 9 листопада, застосування графіків погодинних планових обмежень електропостачання.

"9 листопада в усій Україні діятимуть графіки погодинних планових відключень. Аварійні обмеження споживання наразі не передбачаються", - йдеться в повідомленні компанії у фейсбуці у вівторок увечері.

При цьому в НЕК уточнили, що максимальні стабілізаційні обмеження прогнозуються в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

Споживачам рекомендують стежити за повідомленнями операторів систем розподілу.

Згідно з повідомленням компанії, економне споживання електроенергії, особливо в пікові години - з 6:00 до 11:00 і з 17:00 до 23:00 - залишається украй актуальним.

Як повідомлялося, в Києві у вівторок за погодинними графіками було відключено понад 900 тис. користувачів, аварійні графіки не застосовувалися.

Теги: #енергетика #електроенергія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:01 08.11.2022
Кабмін звільнив від сплати ПДВ та ввізного мита важливі для опалювального сезону товари - Шмигаль

Кабмін звільнив від сплати ПДВ та ввізного мита важливі для опалювального сезону товари - Шмигаль

08:46 08.11.2022
США та ЄС мають намір і надалі допомагати Україні та Молдові у сфері енергетики

США та ЄС мають намір і надалі допомагати Україні та Молдові у сфері енергетики

16:58 07.11.2022
Голова НБУ заперечує критичний вплив енерговідключень на роботу банків

Голова НБУ заперечує критичний вплив енерговідключень на роботу банків

15:31 07.11.2022
Стабільне постачання е/е у Києві за відсутності нових атак РФ на енергосистему може бути забезпечене за кілька тижнів – топменеджер ДТЕК

Стабільне постачання е/е у Києві за відсутності нових атак РФ на енергосистему може бути забезпечене за кілька тижнів – топменеджер ДТЕК

15:52 06.11.2022
У Києві все контрольовано, наразі причин говорити про надзвичайну ситуацію немає - влада

У Києві все контрольовано, наразі причин говорити про надзвичайну ситуацію немає - влада

08:36 06.11.2022
"Укренерго" запроваджує графіки погодинних відключень у неділю у Києві та семи областях

"Укренерго" запроваджує графіки погодинних відключень у неділю у Києві та семи областях

10:35 05.11.2022
"Укренерго" в суботу запроваджує графіки погодинних відключень у Києві і 7 областях

"Укренерго" в суботу запроваджує графіки погодинних відключень у Києві і 7 областях

16:56 04.11.2022
Енергетичні підприємства ДТЕК за останній місяць зазнали 12 атак російських військ

Енергетичні підприємства ДТЕК за останній місяць зазнали 12 атак російських військ

16:47 04.11.2022
Україна отримала від донорів 700 генераторів, ще 900 буде доставлено найближчим часом - Шмигаль

Україна отримала від донорів 700 генераторів, ще 900 буде доставлено найближчим часом - Шмигаль

16:45 04.11.2022
G7 створює координаційний механізм, щоб допомогти Україні ремонтувати та захищати життєво важливу енергетичну та водну інфраструктуру

G7 створює координаційний механізм, щоб допомогти Україні ремонтувати та захищати життєво важливу енергетичну та водну інфраструктуру

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Звільнення від ПДВ і мита імпорту енергообладнання спростить його постачання в Україну

Україна працює над розширенням зернової ініціативи

Чітко розуміємо, що в планах у ворога на Херсоні, тому діємо відповідно

Найскладніша ситуація з електроенергопостачанням зараз у Києві, Київській і Харківській областях - Шмигаль

Україна розпочала сезон відбору газу з ПСГ – голова УТГ

ОСТАННЄ

За добу на півдні було знищено 55 окупантів, 17 одиниць техніки та 2 склади боєприпасів

Єрмак: Питання повернення українських дітей назад до України треба порушувати на таких майданчиках, як саміт G20

У результаті нічних ворожих атак дронами-камікадзе логістичного підприємства у Дніпрі поранено чотирьох його співробітників

Єрмак закликає привернути світову увагу до долі незаконно вивезених у Росію українських дітей

Meta розпочне масштабні звільнення співробітників у середу

За добу українські сили оборони збили дев’ять БПЛА

Правоохоронці ідентифікували близько 170 тисяч російських окупантів

Прокуратура направила до суду обвинувачення проти 34-річного черкащанина за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації

У Білорусі посилили заходи щодо виявлення громадян із проукраїнською позицією, а також створюються підрозділи операторів ударних БПЛА

ЗС України за добу відбили ворожі атаки окупантів у районах 14 населених пунктів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА