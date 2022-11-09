"Укренерго" планує на 9 листопада в усій Україні застосовувати графіки погодинних відключень

Диспетчерський центр оператора системи передачі НЕК "Укренерго" анонсує на середу, 9 листопада, застосування графіків погодинних планових обмежень електропостачання.

"9 листопада в усій Україні діятимуть графіки погодинних планових відключень. Аварійні обмеження споживання наразі не передбачаються", - йдеться в повідомленні компанії у фейсбуці у вівторок увечері.

При цьому в НЕК уточнили, що максимальні стабілізаційні обмеження прогнозуються в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

Споживачам рекомендують стежити за повідомленнями операторів систем розподілу.

Згідно з повідомленням компанії, економне споживання електроенергії, особливо в пікові години - з 6:00 до 11:00 і з 17:00 до 23:00 - залишається украй актуальним.

Як повідомлялося, в Києві у вівторок за погодинними графіками було відключено понад 900 тис. користувачів, аварійні графіки не застосовувалися.