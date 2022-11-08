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19:10 08.11.2022

Генштаб ЗСУ: Представників СК РФ направили в Донецьк для розслідування причин значних втрат у підрозділах 155 окремої бригади морпіхів

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Генштаб ЗСУ: Представників СК РФ направили в Донецьк для розслідування причин значних втрат у підрозділах 155 окремої бригади морпіхів

Групу представників слідчого комітету Росії направлено в тимчасово окупований Донецьк з метою розслідування причин втрат у підрозділах 155 окремої бригади морської піхоти ЗС РФ, повідомляє Генштаб ЗСУ.

У відомстві зазначають, що втрати у цих підрозділах "значні".

"З метою розслідування значних втрат особового складу підрозділів 155 окремої бригади морської піхоти збройних сил Російської Федерації на території України в місто Донецьк направлено групу представників слідчого комітету Росії", - йдеться в повідомленні.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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