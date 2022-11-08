Тиждень української мови у вікіпедії відбудеться з 9 листопада до 30 листопада - Ткаченко

Тиждень української мови у вікіпедії відбудеться з 9 листопада до 30 листопада, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Триває тиждень української мови, в рамках якого МКІП проводить низку заходів та інформаційну кампанію. Разом із громадською організацією "Вікімедіа Україна" ми вдруге проводимо Тиждень української мови у вікіпедії. Традиція, яку ми започаткували минулого року, прижилася", - написав Ткаченко в телеграм-каналі.

За його словами, метою проєкту є створення й поліпшення якомога більшої кількості статей на цю тематику в україномовному розділі вікіпедії.

"Кампанія розпочинається 9 листопада і триватиме до 30 листопада. Долучитись можуть усі охочі. Для цього потрібно зареєструватися у вікіпедії та створити чи поліпшити принаймні одну статтю на тему української мови та літератури", - повідомив він.

Джерело: https://t.me/otkachenkokyiv/2366