Події

12:12 08.11.2022

В Україні найближчої доби без опадів, уночі та вранці місцями туман

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В Україні найближчої доби без опадів, уночі та вранці місцями туман

У середу, 9 листопада, в Україні без опадів, уночі та вранці місцями туман, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 10-15°. У східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 6-11° тепла.

У Києві в середу без опадів, уночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 11-13°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 9 листопада в Києві була зафіксована у 2010 році і становила 17,8° тепла, найнижча вночі – 15,0° нижче за нуль у 1888 році.

У четвер, 10 листопада, у західних областях України вдень невеликий дощ. На решті території без опадів.

Уночі та вранці місцями туман.

Вітер південний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°. На південному сході країни вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 5-10° тепла.

У Києві без опадів, вітер південний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°.

Теги: #погода

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