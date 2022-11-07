Події

20:55 07.11.2022

"Антонов" будує другу "Мрію"

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"Антонов" будує другу "Мрію"

Генеральний директор ДП "Антонов" Євген Гаврилов заявив, що підприємство розпочало будівництво другого літака Ан-225 "Мрія" замість знищеного росіянами у лютому під час бойових дій у Гостомелі Київської області.

"Роботи ведуться у секретному місці. Другий Ан-225 будуватиметься з використанням як нових деталей, так і частин постраждалого літака", - розповів Гаврилов виданню Bild.

За його словами, друга "Мрія" вже готова на 30%, а вартість будівництва оцінюється в 500 млн. євро.

Він також повідомив, що на виставці в міжнародному аеропорту "Лейпциг/Галле", де тимчасово базується авіакомпанія "Антонов", планується організувати продаж мерчу з метою збору коштів на будівництво літака.

 

 

 

Теги: #антонов #літак #мрія

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