ДТЕК за тиждень повернув світло 774 тис. абонентів у Київській, Донецькій, Дніпропетровській областях та в столиці

Фахівці енергохолдингу "ДТЕК" за тиждень з 31 жовтня до 6 листопада повернули світло 774 тис. домогосподарств, що залишилися без електропостачання через обстріли в Києві, Київській, Донецькій та Дніпропетровській областях, повідомляється в пресрелізі компанії в понеділок.

"За минулий тиждень, з 31 жовтня до 6 листопада, фахівці операторів системи розподілу "ДТЕК Мережі" відновили роботу електромереж, пошкоджених унаслідок бойових дій, для 774 тис. сімей у 843 населених пунктах Київської, Донецької та Дніпропетровської областей, а також у Києві", - зазначено в документі.

Водночас уточнюється, що, зокрема, після пошкодження енергетичної інфраструктури в Києві та Київській області через терористичні атаки 31 жовтня енергетики ДТЕК за день відновили електропостачання 394 тис. абонентів у Києві та 270 тис. – у Київській області.

"Крім того, на Донеччині, де бойові дії стабільно інтенсивні, світло повернули 72 тис. сімей. На Дніпропетровщині – майже 36 тис. сімей", - зазначили в енергохолдингу.

Наразі без електропостачання залишаються 95 населених пунктів на Донеччині.

"Фахівці "ДТЕК Донецькі електромережі" обов'язково відновлять постачання світла до осель усіх жителів області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України", - наголосила компанія.