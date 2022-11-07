Правоохоронці повідомили про підозру чиновникам окупаційної влади Запорізької області та екскерівнику ПрАТ "Мелітопольгаз"

Українські правоохоронці повідомили про підозру "голові Ради міністрів ВЦА Запорізької області", двом його заступникам, "міністру промисловості та енергетики", а також генеральному директору "ДУП "Мелітопольгаз".

Як повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, зазначеним особам повідомлено про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та допомозі державі-агресору (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

"За даними слідства, у березні 2022 року збройні сили РФ, здійснивши окупацію частини території Запорізької області, у тому числі м. Мелітополя, утворили на цій території псевдодержавні органи, а саме "Військово-цивільну адміністрацію Запорізької області", "Раду міністрів ВЦА Запорізької області" та інші фейкові установи", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що органи столичної прокуратури задокументували злочинну діяльність трьох громадян РФ і двох громадян України, які, перебуваючи на керівних посадах в органах окупаційної влади, "організовують та контролюють роботу псевдодержавних установ, а також здійснюють заходи з незаконного відчуження майна українських підприємств та захоплення ключових об'єктів інфраструктури на тимчасово окупованій території Запорізької області.

"Зокрема, на виконання злочинних наказів окупаційної влади здійснено від'єднання електропостачання та газорозподільних мереж на тимчасово окупованій території Запорізької області від систем України з їх подальшою інтеграцією у системи РФ", - уточнюють у прокуратурі.

Там наголошують, що за результатами розслідування трьом громадянам РФ повідомлено про підозру у вчиненні дій, які загрожують територіальній цілісності та недоторканності України за ч. 2 ст. 110 КК України.

Серед них – "голова Ради міністрів ВЦА Запорізької області", 49-річний уродженець Вологодської області РФ, який раніше обіймав посаду першого заступника губернатора Вологодської області; "заступник голови Ради міністрів з інфраструктурного розвитку", 40-річний уродженець м. Вологда РФ, який раніше працював в уряді Вологодської області; а також "міністр промисловості та енергетики ВЦА Запорізької області", 35-річний громадянин РФ.

"Крім того, у вчиненні дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво) за ч. 1 ст. 111-2 КК України, повідомлено про підозру двом громадянам України: "заступнику голови Ради міністрів з економіки та фінансів" - 41-річному уродженцю АР Крим, генеральному директору ДУП "Мелітопольгаз", 55-річному уродженцю м. Мелітополь, який керував ПрАТ "Мелітопольгаз" до його захоплення окупантами", - повідомляють правоохоронці.

Вони наголошують, що наразі з метою перевірки певних службових осіб на причетність до контролю над вищезгаданими представниками окупаційної влади на території міста Києва тривають слідчі дії.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУ Нацполіції у Києві за оперативного супроводження СБ України.