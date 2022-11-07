ТОЦ Silver Breeze замовив генераторне обладнання для безперебійного електропостачання

ТОЦ Silver Breeze (Київ) замовив генераторне обладнання для безперебійного електропостачання турецького виробника Dalgakiran, повідомила пресслужба торгово-офісного центру.

"Сьогодні почалося виробництво в "Далгакіран компресор Україна" нашого масштабного проєкту з встановлення генераторного обладнання, щоб забезпечити безперебійне електропостачання Silver Breeze. Устаткування прибуде до нас уже у грудні. Це буде досить складний, але дуже цікавий проєкт", - повідомили вони на офіційній фейсбук-сторінці.

ТОВ "Далгакіран Компресор Україна" є офіційним представництвом турецької компанії DALGAKIRAN в Україні. З 2005 року поставлено та введено в експлуатацію понад 5 тис. одиниць компресорної техніки та дизельних електростанцій.