Події

14:33 07.11.2022

ТОЦ Silver Breeze замовив генераторне обладнання для безперебійного електропостачання

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ТОЦ Silver Breeze (Київ) замовив генераторне обладнання для безперебійного електропостачання турецького виробника Dalgakiran, повідомила пресслужба торгово-офісного центру.

"Сьогодні почалося виробництво в "Далгакіран компресор Україна" нашого масштабного проєкту з встановлення генераторного обладнання, щоб забезпечити безперебійне електропостачання Silver Breeze. Устаткування прибуде до нас уже у грудні. Це буде досить складний, але дуже цікавий проєкт", - повідомили вони на офіційній фейсбук-сторінці.

ТОВ "Далгакіран Компресор Україна" є офіційним представництвом турецької компанії DALGAKIRAN в Україні. З 2005 року поставлено та введено в експлуатацію понад 5 тис. одиниць компресорної техніки та дизельних електростанцій.

Теги: #генератори

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