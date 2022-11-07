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10:31 07.11.2022

Обстріл мирних міст робить населення жорсткішим і рішучішим - посол Великої Британії

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Обстріл мирних міст робить населення жорсткішим і рішучішим - посол Великої Британії

Кожне бомбардування мирних міст в історії робило населення жорсткішим і рішучішим, сказала в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

"Коли ви читаєте не лише про Бліц, а і про Дрезден, В'єтнам, Сирію... Щоразу є докази того, що населення стає жорсткішим, рішучішим робити те, що воно має робити. Я не можу пояснити психологію, що стоїть за цим. Але це повертає мене до того, що, можливо, Росії варто трохи повчитися", - сказала вона.

"Здається, це просто робить нас рішучішими жити з тим, що в нас є. Але не лише в плані існування, а в плані обстоювання нашого права бути тут", - зазначила посол.

"Я розумію, чому українці порівнюють це з досвідом Великої Британії, з Бліцом. Я читала про це минулого тижня, і я сама про це думаю. Я не українка, я не маю можливості сказати: "Як ти смієш вриватися в мою країну?" Це не моя країна. Мене приймають у цій країні. Та все-таки коли Київ бомблять, я неймовірно злюся, я значно більше зла, ніж перелякана. І, звісно, перша думка, - "я не поїду, продовжу свою роботу", - заявила Сіммонс.

Теги: #ставлення #обстріл #сіммонс

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