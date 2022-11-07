Втрати окупантів у Горлівці становили 9 бойових машин, а живої сили – близько 60 людей убитими та 135 пораненими

Втрати російських військ у Горлівці становили 9 бойових машин, а живої сили в Майорську та Лисичанську – близько 60 осіб убитими та 135 пораненими, повідомляє Генеральний штаб України.

Так, за уточненою інформацією Генштабу, підтверджено ураження противника за попередні дні. Зокрема, у населеному пункті Горлівка Донецької області завдано удару по району зосередження техніки ворога. Знищено 5 бойових машин, ще 4 отримали ушкодження.

У населеного пункту Майорськ щоденні втрати ворога становлять до 30 осіб убитими та понад 120 пораненими різного ступеня тяжкості.

А в населеному пункті Лисичанськ завдано ураження по підрозділу батальйону "ахмат". Втрати окупантів склали понад 30 вбитими та до 15 осіб пораненими. Реальна кількість загиблих ретельно приховується ворогом.