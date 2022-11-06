4,5 млн споживачів залишаються без світла у неділю ввечері

Без світла в неділю ввечері в Україні 4,5 млн споживачів, сказав у відеозверненні в неділю президент України Володимир Зеленський.

"Цього вечора у Києві та шести областях продовжуються стабілізаційні відключення електрики. Без світла понад 4,5 млн споживачів. Найбільше зараз – у Києві та Київській області. Дійсно складно", - сказав він.

За його словами, "на тижні у мене було кілька спеціальних нарад з чиновниками, представниками енергетичних компаній та вертикалі обласних адміністрацій з приводу ймовірних варіантів ситуації в енергетиці. Докладно розглядаємо кожен сценарій і готуємо дії у відповідь".

"Чого б не хотіли терористи, чого б не домагалися, ми повинні пройти цю зиму і бути навесні ще сильнішими, ніж зараз. Бути ще більш готовими до звільнення всієї нашої території, ніж зараз", - заявив Зеленський.