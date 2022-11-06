Події

07:22 06.11.2022

У суботу окупанти обстріляли п’ять громад

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У суботу окупанти обстріляли п’ять громад

У суботу російські окупанти обстріляли Есманьську, Краснопільську, Миропільську, Середино-Будську та Шалигінську громади Сумської області, повідомляє голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Есманьську громаду росіяни обстріляли з мінометів. Було 20 вибухів. Наслідки уточнюються. Краснопільська громада: на околиці одного з прикордонних сіл армійці рф з безпілотника скинули два вибухові пристрої типу ВОГ. Після 17:00 інше село цієї ж громади росіяни обстріляли з мінометів (7 "прильотів"). Без наслідків", - написав Живицький у телеграм-каналі.

Протягом дня було двічі обстріляно Миропільську громаду. Близько 14 години було скинуто 10 мін. Близько 17:00 окупанти випустили 17 снарядів із САУ.

Внаслідок цього загорілося господарче приміщення у місцевих жителів, також пошкодження отримали кілька будівель, серед людей постраждалих немає.

З території РФ з мінометів окупанти обстріляли Середино-Будську громаду. Від розривів 9 мін значних пошкоджень зазнали 4 будинки. Зруйновано господарчу споруду.

"Шалигинська громада зазнала двічі обстрілів протягом дня. Росіяни використовувати по прикордонню стрілецьку зброю. Загалом було 37 кулеметних "черг" та 10 одиночних пострілів. Без наслідків", - зазначив глава ОВА.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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