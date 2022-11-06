Андрій Шевченко розпочав збір для відновлення стадіону в Ірпені

Футболіст і тренер, а також посол UNITED24 Андрій Шевченко розпочав збір коштів для відновлення, зруйнованого у березні окупантами стадіону в Ірпені, повідомляє пресслужба платформи UNITED24.

"Це буде перший проєкт UNITED24 за напрямом "Відновлення України". Легендарний футболіст вже залучив до збору клуб "Мілан", який виділить на відновлення стадіону 150 000 євро", - йдеться у повідомленні.

Стадіон було зруйновано у березні. Снаряди окупантів повністю знищили стадіонні приміщення, трибуни та пошкодили поле.

"Загалом для відновлення стадіону потрібно 600 000 євро. За ці кошти відбудують трибуни, відновлять поле, зроблять освітлення. Шевченко планує долучити до проєкту світову та українську футбольні спільноти і не відкриватиме збір для краудфандингу", - зазначається у повідомленні.

"Починаємо дуже важливий напрям "Відновлення України" з послом UNITED24 легендарним футболістом Андрієм Шевченком. (…) Ми вже також маємо декілька цільових лотів і для інших партнерів цього напряму — наприклад, бренду Balenciaga. Я впевнений, що до зборів також залучиться і український, і міжнародний бізнес, і тисячі людей з усього світу, які вболівають за Україну", - написав віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у телеграм-каналі.