"Метінвест" спрямував 1000 тонн сталі зі свого британського активу на побудову стадіону у Ліверпулі

Гірничо-металургійна компанія "Метінвест" спрямувала 1000 тонн гарячекатаного листа зі свого заводу Spartan UK у Великій Британії на побудову стадіону у Ліверпулі.

Згідно з пресрелізом компанії у вівторок, новий футбольний стадіон "Бремлі-Мур Док" (англ. Bramley-Moore Dock Stadium) має статус домашньої арени футбольного клубу "Евертон", вміщає близько 53 тис. глядачів.

При цьому зазначається, що новий стадіон вже прийняв перших вболівальників.

"Евертон" - футбольний клуб із Ліверпуля, який грає в англійській прем’єр-лізі та є одним з її засновників. Свої домашні матчі "Евертон" донедавна проводив на 39-тисячному стадіоні "Гудісон Парк", якому понад 130 років. У 2017 році "Евертон" заявив про плани побудувати новий стадіон в районі доків Бремлі-Мур, через два роки був представлений проєкт споруди, а в 2025 році він вперше прийняв на своїх трибунах вболівальників.

У пресрелізі уточнюється, що у будівництві стадіону була застосована стратегія "no-blockwork» - що кожен елемент повинен бути ретельно спланований, забезпечуючи точність монтажу сталевих конструкцій без використання традиційної цегляної кладки. Такий підхід вимагав високоякісних матеріалів і ефективного виконання проєкту, де гарячекатаний лист Spartan UK групи "Метінвест" відігравав одну з ключових ролей.

У свою чергу колишній прессекретар ФК "Шахтар", а нині керівник пресслужби групи "Метінвест" Андрій Бурлаков на своїй сторінці у Facebook уточнив, що новий стадіон Everton Football Club офіційно відкриється влітку, але вже сьогодні його можна додавати до списку всесвітньо відомих об'єктів зі сталі "Метінвенсту".

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Група має три прокатні заводи в Західній Європі - Ferriera Valsider (Верона) і Metinvest Trametal (Сан-Джорджо-ді-Ногаро) в Італії та Spartan у Великій Британії, а також Promet Steel у Болгарії.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".