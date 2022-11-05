У Балаклії родина із чотирьох людей загинула від отруєння чадним газом

Поліція встановлює обставини загибелі сім'ї у Балаклії (Харківська обл.).

"У квартирі поліцейські виявили тіла 59-річної жінки, 34-річного чоловіка, дівчаток 6-ти і 13-ти років. Як з'ясувалося, через низьку температуру в будинку іноді включали газові конфорки як підігрів. Правоохоронці встановили, що у квартирі газова витяжка була засмічена та не функціонувала", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Тіла загиблих направлені до моргу. Згідно з висновком експерта, причиною смерті стало отруєння чадним газом.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України із позначкою "нещасний випадок".