Світ може розслідувати терористичну співпрацю російського та іранського режимів

Світ може докласти більше зусиль, щоб розслідувати терористичну співпрацю російського та іранського режимів, якщо в Ірані продовжать брехати про очевидне, сказав у відеозверненні в суботу президент України Володимир Зеленський.

"До речі, сьогодні з’явилися повідомлення з Ірану від офіційних представників. Там вирішили визнати, що постачали дрони для російського терору. Але й у цьому визнанні вони збрехали", - сказав він.

"Ми щодобово збиваємо іранські дрони щонайменше по десять штук, а іранський режим стверджує, що нібито дав небагато і ще до початку повномасштабного вторгнення. Лише за один учорашній день було знищено 11 "Шахедів". Ми точно знаємо, що іранські інструктори вчили російських терористів користуватися дронами, а в Тегерані про це взагалі мовчать", – зазначив Зеленський.

За його словами, "якщо в Ірані й надалі брехатимуть про очевидне, то це означає, що світ докладе ще більших зусиль, щоб розслідувати терористичну співпрацю російського та іранського режимів і те, чим Росія платить Ірану за таку єдність. Не буде такого у сучасному світі, щоб хтось із терористів чи їхніх спільників залишився безкарним".