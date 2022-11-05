Щоб розмінувати всю Луганську область, потрібно щонайменше десять років

Щоб повністю розмінувати територію тимчасово окупованої Луганської області, знадобиться щонайменше 10 років, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

" Щоб розмінувати всю територію області знадобиться близько 10 років, не менше. Насамперед ми (…) акцентуватимемо увагу на головних магістральних дорогах, критичній інфраструктурі, яка дозволить підключити людям газ і воду", - сказав Гайдай в ефірі національного телемарафону в суботу.

Він зазначив, що розмінування ускладнюватиметься обстрілами окупантів. Багато країн погодилися надати допомогу спеціалістів і техніки, зокрема Хорватія.