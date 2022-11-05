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13:24 05.11.2022

Порошенко - світовим лідерам: запросіть Путіна в Гаагу, а не на Балі

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Порошенко - світовим лідерам: запросіть Путіна в Гаагу, а не на Балі

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в ефірі британського телеканалу Sky News закликав лідерів світових держав скасувати запрошення Володимиру Путіну на саміт "Великої двадцятки", який відбудеться в Індонезії на острові Балі.

"Моє звернення до всього світу, і особливо до G7 і G20. Я думаю, що країнам G20 слід відкликати запрошення Путіна відвідати Балі. Тому що поки він буде розслаблятися на Балі, саме в той час українці, мирні жителі будуть гинути, будуть вбиті російськими військами", – наголосив Порошенко.

"Місце Путіна має бути не на Балі. Путін повинен бути в Гаазі, а суд повинен посадити його за ґрати. І це має бути спільна позиція країн Великої двадцятки, серед яких, до речі, Китай та Індія, тому що їхня роль зараз дуже важлива для припинення війни", – вважає Порошенко.

Теги: #порошенко #путін

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