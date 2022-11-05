Події

08:35 05.11.2022

ЗС України за добу збили два вертольоти Ка-52 та шість дронів-камікадзе

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ЗС України за добу збили два вертольоти Ка-52 та шість дронів-камікадзе

ЗСУ у п'ятницю, 4 листопада, на півдні збили два російські вертольоти КА-52 та шість безпілотників-камікадзе "SHAHED-136", повідомило Повітряне командування "Південь".

"4 листопада, пізно ввечері, в Херсонській області силами та засобами повітряного командування "Південь" збиті два ударні російські вертольоти Ка-52. Також, у небі над Миколаївщиною, збиті 3 ворожих дрона-камікадзе силами та засобами повітряного командування "Південь", ще 3 – іншими підрозділами Сил оборони півдня країни", – йдеться у повідомленні на сторінці Командування у фейсбуці у суботу вранці.

 

 

 

Теги: #втрати #південь #ворог

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