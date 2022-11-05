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08:23 05.11.2022

Ворог обстріляв Нікопольський район із "градів" і важкої артилерії, ППО збила дрон-камікадзе

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Ворог обстріляв Нікопольський район із "градів" і важкої артилерії, ППО збила дрон-камікадзе

У ніч проти суботи російські окупанти з "градів" та важкої артилерії обстріляли Нікопольський район, багато руйнувань будівель у Нікополі, пошкоджено газопровід. Українська ППО збила над Синельниківським районом дрон-камікадзе, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч на суботу була гарячою. Ще раз відзначилася наша ППО. Військові з повітряного командування "Схід" знищили ще один ворожий "Шахед". Збили курсуючий боєприпас, в Синельниківському районі", - написав він у телеграм-каналі в суботу вранці.

За його словами, Нікопольщину росіяни знову накрили вогнем із "Градів" та важкої артилерії. Стріляли з тимчасово окупованого Енергодара по трьом громадам – Червоногригорівській, Марганецькій та Нікопольській.

"Найбільше дісталося Нікополю. На нічне місто ворог скерував майже 40 снарядів. Зайнялися дві пожежі. Вогнеборці полум’я уже утихомирили. Понівечені з півтора десятки багатоповерхових та приватних будинків, господарчі споруди та газопровід. Російські снаряди поцілили і по місцевому ліцею, промисловому та транспортному підприємствах. Пошкоджені виробничі потужності та майно", - написав голова ОВА.

Резніченко наголосив, що всюди обійшлося без загиблих і поранених.

 

 

 

Теги: #обстріл #дніпропетровська_область

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