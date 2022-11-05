За добу окупанти випустили 70 мін та снарядів по чотирьох громадах Сумської області

Минулої доби російські окупанти обстріляли 4 громади в Сумській області, було випущено 70 мін і снарядів, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Сьогодні під ворожими обстрілами були 4 прикордонні громади – Білопільська, Зноб-Новгородська, Миропільська та Хотинська. На них росіяни протягом дня направили 70 мін та снарядів", – написав він у телеграм-каналі.

Зокрема територію Миропільської громади з території Росії обстріляли з мінометів. Було 9 вибухів. Без руйнувань.

По Хотинській громаді ворог теж провадив спочатку мінометний обстріл (9 "прильотів"). Після обіду ще двома прикордонними селами росіяни вдарили з САУ. Загалом було 15 вибухів. Дивом обійшлося без руйнувань.

У Білопільській громаді: майже годину ворог із САУ обстрілював прикордоння (28 "прильотів"). Пошкоджено щонайменше 3 житлові будинки та ще чотири господарські приміщення. Були прямі влучення в будинки. На щастя, без загиблих. Інше село громади росіяни обстрілювали з мінометів (4 "прильоти").

У Зноб-Новгородській громаді: тут під російський обстріл потрапили два села. По одному ворог вів гранатометний обстріл (5 "черг" із АГС). По іншому – застосував стрілецьку зброю.