За добу на південному напрямку ЗС України знищили чотири зенітні та артилерійські установки та три склади боєприпасів противника у Бериславському та Херсонському районах

За добу ЗСУ на південному напрямку знищили 32 окупанти, 10 одиниць техніки, дві крилаті ракети та 3 склади боєприпасів у Бериславському та Херсонському районах, повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

"Артилеристи та ракетники Сил оборони, протягом дня завдавали ударів по позиціях ворога і в районах зосередження ворожих сил. Виконано близько 170 вогневих завдань. Рашистське військо скоротилося на 32 окупанти, 4 зенітні та артилерійські установки, 3 танки, 3 автомобілі, 3 склади з боєприпасами у Бериславському та Херсонському районах", – йдеться у зведенні на фейсбук-сторінці у ніч на суботу.

Зазначається, що обидві запущені ракети було знищено силами протиповітряної оборони.

В ОК наголосили, що в Херсонській області окупанти продовжують підрив і розстріл усіх можливих для використання плавзасобів, що критично погіршує екологічну обстановку в регіоні. "Понад 50 підірваних ними суден зараз стікають пальним просто у водоймища, завдаючи удару по екосистемі", – констатували українські військові.

Також противник намагається відслідковувати склад, стан та переміщення підрозділів ЗСУ шляхом ведення повітряної розвідки із використанням безпілотних апаратів.

Крім того, протягом дня ворог кілька разів атакував позиції ЗСУ штурмовою авіацією та ударним Ка-52, а також направив ударний безпілотний апарат типу "Ланцет-3" по українських позиціях в Бериславському районі.

В акваторії Чорного моря виконують завдання 7 кораблів і катерів ворожого флоту, які маневрують уздовж південно-західного узбережжя Криму. Носії крилатих ракет на чергуванні не зафіксовані. Але загроза застосування ракет, зокрема з моря, залишається. Загроза дронових атак також цілком імовірна.