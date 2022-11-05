Кулеба подякував Болгарії за рішення про надання оборонної підтримки Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував Болгарії за рішення болгарського парламенту про надання оборонної підтримки Україні.

"Я вітаю рішення болгарського парламенту щодо надання оборонної підтримки Україні. Болгарія демонструє непохитну солідарність з Україною. Таку підтримку аж ніяк не можна вважати участю у війні - навпаки, вона допомагає якнайшвидше покласти їй край", - написав міністр у твіттері у п'ятницю ввечері.