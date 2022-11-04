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22:00 04.11.2022

США створюють Групу для координації військової допомоги Україні

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США створюють Групу для координації військової допомоги Україні

Сполучені Штати створюють Групу для координації зусиль союзників і підтримки необхідного Україні рівня надання військової допомоги, повідомила заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх у п'ятницю.

За її словами, зазначене утворення, яке називатиметься SAGU (Security Assistance Group of Ukraine – Група сприяння безпеці України), увійде до структури Командування армії США в Європі, штаб-квартира якого розташована у Вісбадені (Німеччина).

Сінгх додала, що зазначена Група "забезпечить продовження підтримки України у довгостроковій перспективі", а також допоможе упорядкувати систему навчання та допомоги, "з ходу" створену союзниками на початку повномасштабної війни.

 

 

Теги: #сша #штаб #координація

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