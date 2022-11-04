Зеленський обговорив із Салліваном подальшу підтримку України з боку США та нагородив його орденом

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном, який прибув до Києва з візитом, повідомляє пресслужба глави держави.

"Сторони обговорили питання подальшої підтримки нашої країни з боку США для оборони та звільнення української території від окупантів, підвищення можливостей нашої держави для захисту критичної інфраструктури, фінансової та гуманітарної підтримки, посилення санкцій проти держави-агресора – Російської Федерації та консолідації міжнародної підтримки України", - йдеться в повідомленні.

Зеленський подякував Саллівану за підтримку України та вручив йому орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня, яким його було нагороджено за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Глава держави зазначив, що йому дуже приємно вручити Джейкові Саллівану цей орден.

Зеленський також нагородив старшого директора Ради національної безпеки США у Європі Аманду Слоат орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.